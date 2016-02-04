كيليني للجمهور: لم أعد شابا

أكد جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس الإيطالي أنه لم يعد شابا مثلما كان سابقا، ولياقته أيضا كذلك لم تعد مثلما كانت في الماضي.

كيلليني تعرض لإصابة تعرض لإصابة غاب على إثرها عن المباراتين السابقتين، وعن ذلك قال كيلليني: "الإصابة ليست قوية، لكننا فضلنا عدم مشاركتي حتى لا تتفاقم الإصابة".

صاحب الـ 31 عاما أتبع "لم أعد شابا مثلما كنت، وفي بعض الأحيان تحتاج لمعرفة كيف تعود من الإصابة للحفاظ على نفسك".

وأضاف "ليس منطقيا أن نفوز في كل مباراة بأربعة أهداف، ولذلك فالفوز على جنوى أمرا رائعا بالنسبة لنا حتى وإن مان بهدف واحد، وفي المباراة المقبلة أمام فروسينوني لن يكون اللقاء سهلا أيضا لكننا سنحاول تحقيق الفوز".