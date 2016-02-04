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ويلشير: أواجه صعوبات في العودة من الإصابة

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ويلشير: أواجه صعوبات في العودة من الإصابة ويلشير: أواجه صعوبات في العودة من الإصابة

أكد جاك ويلشير لاعب وسط فريق أرسنال أنه اقترب من العودة من إصابته وبدأ الركد حول الملعب بالفعل.

ويلشير يعاني من إصابة من الصيف الماضي ولم يلعب أي مباراة هذا الموسم بعد مع أرسنال.

وقال ويلشير في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "عملية التعافي من الإصابة نسير بشكل جيد، لقد عدت لتوي إلى الركد بالكرة ولكني أواجه صعوبات في استعادة لياقتي البدنية".

ويلشير أتبع "كما تعلمون، فإن اللعب بالدوري الإنجليزي أمر غاية في الصعوبة، ولذلك فأنا أعمل حاليا على إعادة بناء لياقتي البدنية التي تدمرت بحكم الغياب عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف "الفريق الأن بات أكثر قوة عما تركته، لقد أضفنا حارسا مخضرما هو بتر تشك، وأتمنى أن أساهم في استمرار منافستنا على لقب الدوري بعد عودتي من الإصابة".

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