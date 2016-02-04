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سواريز يحقق أفضل معدل أهداف في مسيرته مع برشلونة

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سواريز يحقق أفضل معدل أهداف في مسيرته مع برشلونة سواريز يحقق أفضل معدل أهداف في مسيرته مع برشلونة

(إفي): سجل الأوروجواني لويس سواريز 35 هدفا في 33 مباراة خاضها هذا الموسم، في معدل يزيد عن 1.06 هدف في كل مباراة، ليكون المهاجم الأقدر على هز الشباك في جميع الدوريات الأوروبية.

وسجل سواريز في الموسم الماضي، الأول له مع البرسا، 25 هدفا في 43 مباراة (0.58 هدف في المباراة)، ما يعني عمليا أن معدله قد تضاعف في ثاني أعوامه مع الفريق الكتالوني.

وفي سن التاسعة والعشرين، يمر المهاجم الأوروجوائي الدولي بأفضل لحظات مشواره، ويصنع إلى جانب ميسي ونيمار واحدا من أفضل الثلاثيات الهجومية في التاريخ (سجلوا حتى الآن 80 هدفا هذا الموسم، بعد أن أنهوا السابق عند 122 ، الرقم الذي لم يحققه أي خط هجوم من قبل).

ولم تكن القدرات التهديفية لسواريز قط محل جدال. ففي مواسمه الأربعة مع أياكس أمستردام سجل 111 هدفا في 159 مباراة (0.7 هدف في اللقاء الواحد)، ومع ليفربول سجل 82 هدفا في 133 مباراة (0.62 هدف في المباراة). لكن أرقامه مع برشلونة تبدو بالطبع أفضل: 60 هدفا في 76 مباراة، بمعدل 0.79 هدف في اللقاء.

كما أن الكرة الجماعية التي يعتمد عليها برشلونة جعلته أيضا مهاجما أكثر صناعة للأهداف، وليس مسجلا لها فحسب. ففي أياكس قدم 68 تمريرة هدف في أربعة أعوام، وفي ليفربول وصل العدد إلى 44 ، لكنه مع برشلونة صنع حتى الآن 32 في نصف عدد المباريات تقريبا.

وحتى الآن لا يزال موسم 2009/2010 قبل الأخير له مع فريق العاصمة الهولندية هو الأفضل لسواريز. فوقتها سجل 49 هدفا في 48 مباراة (بمعدل 1.02). رغم ذلك كان 2014 هو الذي حصل عنه على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف بفضل 31 زيارة للشباك مع ليفربول في البريميير ليج.

ولو حافظ على معدله للموسم الحالي، سيتفوق لويس سواريز على 50 هدفا، ما سيعني تحطيمه لأفضل أرقامه. كما أن هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد برصيد 19 هدفا، يتطلع إلى حذائه الذهبي الثاني.

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