لمنع انتشار حب الشباب.. احترس من تغيرات الجو وخوذات الدراجات

حب الشباب من أمراض البشرة الشائعة فى مراحل العمر المختلفة ويزداد انتشاره فى مرحلة المراهقة والبلوغ.

ويؤكد استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور محمد لطفى الساعى، أن انتشار وظهور حب الشباب، يحدث لعدد من الأسباب يجهلها الكثيرون.

السفر وتغيرات الجو من أسباب انتشار حب الشباب

>من أهم الأسباب التى يجهلها الكثيرون وتؤدى لزيادة انتشار حب الشباب هو السفر والتعرض لتغيرات الجو ونسب الرطوبة والبيئة والطقس المختلف، كما أن نسبة المعادن فى المياه يمكن أن تؤدى لتهيج وتأجج حب الشباب فى الوجه.

وأضاف لا يوجد شىء يمكنك القيام به حيال مؤشر الحرارة، بطبيعة الحال، ولكن لا بد من غسل وجهك قدر ما تستطيع، كما يمكنك استخدام المياه الحرارية الطبية، (thermal water ) والتى ينصح باستخدامها فى فترات السفر.

أشرطة الذقن والخوذات تنقل حب الشباب

>ويضيف الدكتور محمد لطفى الساعى: أشرطة الذقن والخوذات التى يرتديها السائقون والرياضيون للوقاية من الحوادث، تجعلهم اكثر عرضة لانتشار حب الشباب، ويحدث ذلك عندما تحتك الخوذة بالجلد مباشرة، ولذلك ينصح بغسل الوجه قبل وبعد الانتهاء من استخدام أى غطاء، والحفاظ عليه نظيفا ومن الأفضل تطهير الخوذات أو أى غطاء مستخدم للوجه، قبل وبعد الاستخدام بالمناديل المطهرة.