"دور التغذية السليمة"فى مؤتمر دولى لطب الأطفال بالعين السخنة اليوم

انطلق اليوم الخميس ويستمر حتى بعد غد السبت المؤتمر الدولى الأول لطب الأطفال فى الوطن العربى، فى مدينة العين السخنة.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور عبد الناصر حسين عبد الناصر، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة وأستاذ المناعة والحساسية عند الأطفال إن المؤتمر يناقش كل ما يهم الطفل العربى طبيًا خاصة التغذية السليمة، ويتطرق لعدد من الموضوعات مثل التغذية ودورها فى أمراض التمثيل الغذائى الوراثية وأهمية فيتامين "D" للطفل وفوائد الرضاعة الطبيعية.

وأشار أستاذ طب الأطفال إلى أن المؤتمر يناقش أيضاً الدور الوقائى فى التغذية الصحيحة للطفل وتغذية المبتسرين.

يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الأطباء من الوطن العربى، ويناقش مشكلة تغذية الأطفال، وما ينتج عنها من أمراض يمكن تفاديها بالتغذية السليمة.