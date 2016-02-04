أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ أورام: ممارسة الجنس بانتظام أفضل وقاية من سرطان البروستاتا

Google+ Print
قال الدكتور محسن مختلف أستاذ طب الأورام السرطانية الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ومؤسس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، إن وسائل التوعية تحتاج الكثير حتى نصل بالمجتمع المصرى والعربى إلى بر الأمان ونحقق أعلى نسبة شفاء من مرض السرطان بشكل عام.

وتابع أستاذ طب الأورام السرطانية الإكلينيكية على هامش الملتقى الأول للسرطان من منظور المرضى، الذى تقيمه اليوم الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان بالمشاركة مع 15 منظمة لرعاية صحة المرضى على المستوى الاقليمى :رغم أن الاحصاءات العالمية تشير إلى أن سرطان البروستاتا يحتل المرتبة الخامسة بين أنواع السرطان الأكثر انتشارا فى العالم إلا أنه سيحتل فى الأعوام القليلة القادمة المرتبة الثانية وهذه الاحصائيات العالمية تنطبق على بطبيعة الحال.

وأشار الدكتور محسن مختلف إلى أن الوقاية من خطر السرطان بشكل عام تكون بالابتعاد عن التدخين والعادات الغذائية الخاطئة، وتكون فى سرطان البروستاتا بالممارسة الجنسية المنتظمة والكشف المبكر بداية من عمر الـ 40 عاما.

وأوضح د.محسن أن مؤشرات إصابة الرجل بالسرطان تشمل النزيف، وحرقان البول المستمر أكثر من أسبوعين، ويكون العلاج اما بالجراحة، أو عن طريق العلاج الاشعاعى، والأقراص الهرمونية، أو علاج موجه حيث يتم اختيار طريقة العلاج وفقا لحالة المريض التى يراها الطبيب المعالج.

DSC_1267

DSC_1268

DSC_1269

DSC_1270
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر