أستاذ أورام: ممارسة الجنس بانتظام أفضل وقاية من سرطان البروستاتا

قال الدكتور محسن مختلف أستاذ طب الأورام السرطانية الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ومؤسس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، إن وسائل التوعية تحتاج الكثير حتى نصل بالمجتمع المصرى والعربى إلى بر الأمان ونحقق أعلى نسبة شفاء من مرض السرطان بشكل عام.

وتابع أستاذ طب الأورام السرطانية الإكلينيكية على هامش الملتقى الأول للسرطان من منظور المرضى، الذى تقيمه اليوم الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان بالمشاركة مع 15 منظمة لرعاية صحة المرضى على المستوى الاقليمى :رغم أن الاحصاءات العالمية تشير إلى أن سرطان البروستاتا يحتل المرتبة الخامسة بين أنواع السرطان الأكثر انتشارا فى العالم إلا أنه سيحتل فى الأعوام القليلة القادمة المرتبة الثانية وهذه الاحصائيات العالمية تنطبق على مصر بطبيعة الحال.

وأشار الدكتور محسن مختلف إلى أن الوقاية من خطر السرطان بشكل عام تكون بالابتعاد عن التدخين والعادات الغذائية الخاطئة، وتكون فى سرطان البروستاتا بالممارسة الجنسية المنتظمة والكشف المبكر بداية من عمر الـ 40 عاما.

وأوضح د.محسن أن مؤشرات إصابة الرجل بالسرطان تشمل النزيف، وحرقان البول المستمر أكثر من أسبوعين، ويكون العلاج اما بالجراحة، أو عن طريق العلاج الاشعاعى، والأقراص الهرمونية، أو علاج موجه حيث يتم اختيار طريقة العلاج وفقا لحالة المريض التى يراها الطبيب المعالج.



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