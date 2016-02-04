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مصدر حكومي: رئيس وزراء إيطاليا يطلب من السيسي إعادة جثمان «جوليو»

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مصدر حكومي: رئيس وزراء إيطاليا يطلب من السيسي إعادة جثمان «جوليو» مصدر حكومي: رئيس وزراء إيطاليا يطلب من السيسي إعادة جثمان «جوليو»

الرئيس عبدالفتاح

قال مصدر حكومي، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي تحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس وطلب منه سرعة إعادة جثمان طالب إيطالي قتيل إلى بلاده، حسبما ذُكر برويترز.

وكان قد عثر على جثة طالب إيطالي التي حملت آثار حروق ناتجة عن سجائر.

وبحسب رويترز طلب رينتسي إعادة جثة جوليو ريجيني التي عثر عليها يوم الأربعاء على مشارف القاهرة “سريعا” إلى إيطاليا وإلى عائلته.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء طلب أيضا أن تتيح “لممثلينا متابعة التطورات في التحقيق أولا بأول والتوصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.”

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