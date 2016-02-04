رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يؤكد دعم بلاده لموقف مصر في ملف «سد النهضة»

أكد أوجستان ماتاتا بونيو مابون رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعم بلاده لموقف مصر في ملف سد النهضة، وقال لن نغير رأينا ، وندعم مصر في أزمة السد .. موضحا أن الشراكة بين البلدين ستأخذ أشكال متعددة منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء كل من الري، والبيئة، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والكهرباء، من كلا الجانبين المصري والكونغولى، أن المباحثات تضمنت الاتفاق على آلية لمكافحة الإرهاب ومنعه من الانتشار، منوها إلى أن الإرهاب ليس له حدود وأنه لا يمكن الخلط بين الدين والإرهاب.

وأضاف أن بلاده تهدف إلى توسيع وتنمية الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أن يكون بين البلدين تعاون مشترك لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.

من جانبه قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الكونغولي، ركزت على اهتمام مصر بالتعاون في إطار مشروع سد آنجا وموقف الكونجو في ملف مياه النيل، ومواجهة مصر ضد الإرهاب والتعاون والتنسيق في إطار مواجهة الإرهاب في القارة شرقا وغربا والتقدم الاقتصادي في الكونغو.

وأضاف انه يجب علينا التواجد بالدول الإفريقية كما كنا من قبل في السبعينات والثمانينات، وسيكون ذلك على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، لاسيما الاستثمارات والمقاولات والمشروعات الهندسية والفنية المتخصصة للمساهمة بمشروع سد آنجا .. موضحا أن المباحثات تناولت أيضا توقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة الاقتصادية لسد انجا، لإيجاد تعاون مشترك بين المنطقتين.

وعن الموقف السياسي والأمني، أكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على عمل آلية وشراكة لمكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية ومنع انتشاره، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن الإرهاب ليس له حدود ويجب التصدي لهذه الظاهرة، ويجب عدم الخلط بين الدين والإرهاب، كما تم الاتفاق على إيجاد آلية مشتركة للتعاون في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المعتدل، للقيام بمهمة وقائية في الكونغو للحد من إصابة البعض بهذا الفكر المتشدد وحماية الجميع من الوقوع في هذا الأمر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحديث حول تدعيم التعاون بين الدولتين، وضرورة الخروج لنطاق أكبر بالتعاون المشترك في مجالات المناطق الصناعية والزراعة والري والسياحة والكهرباء والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات والتغلب على أي معوقات تحول دون حدوث التعاون المشترك بين البلدين.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين حول العديد من المجالات منها السياحة ومحطات الكهرباء والطاقات شمسية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أ ش أ