محافظ سوهاج: وزير النقل كلف رئيس هيئة الطرق والكبارى بصيانة كوبرى الجامعة

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن وزير النقل كلف رئيس هيئة الطرق والكبارى بالصعيد بالمساعدة فى عمل صيانة وترميم كوبرى جامعة سوهاج المنهار، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض ذلك على النيابة العامة للحصول على الموافقة فى بدء الترميم.

وأضاف محافظ سوهاج، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن النيابة الإدارية بسوهاج تقوم بمراجعة جميع المستندات الخاصة بمناقصة الكوبرى، للوقوف على أسباب الانهيار، وتحديد المخالفات، مشيرا إلى أن تكلفة طريق جامعة سوهاج بلغت 100 مليون جنيه.

>