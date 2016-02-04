إغلاق مستشفى الشروق بالإسكندرية 3 أشهر بعد واقعة حريق قسم الآشعة

أكد الدكتور مجدى حجازى ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية أصدر قرارًا اليوم الخميس، بإغلاق مستشفى الشروق لمدة 3 أشهر لحين توفيق أوضاعها.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن وفاة 4 شخاص فى حادث نشوب حريق هائل بالمستشفى جاء بسبب تسرب غاز ثانى أكسيد الكربون من غرفة الآشعة، مضيفًا أن التقرير الصادر من إدارة الحماية المدنية أدان المستشفى إدانة كاملة، لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بها، أو اشتراطات الأمن الصناعى.

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