"تطوير علاج السرطان وتحلية مياه البحر" بالأقصر يتأهلان لمعرض إنتل بأمريكا

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، ختام فعاليات معرض إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر 2016، المؤهل للمشاركة فى المعرض النهائى بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى أقيم بنزل الشباب الدولى بمدينة الطود، خلال الفترة من 1 حتى 4 فبراير.

واختارت لجنة التحكيم الخاصة بالمعرض، مشروعين من ضمن 93 مشروعا بالمعرض، لتمثيل مصر فى المعرض النهائى بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما تحلية مياه البحر بتقنية ما بعد التبخير، للطالبتين مادونا عاطف إبراهيم، وهيا أحمد سلامة، ومشروع الدم هو الحل الخاص بتطوير علاج مرضى السرطان، للطالبين محمد صلاح الدين على، ومحمد محمد عبد الله.

وشهد حضور ختام فعاليات المعرض كل من مدير مركز القبة السماوية العلمى بمكتبة الإسكندرية أيمن السيد، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر شيرى كارلين، ومديرة العلاقات المؤسسية بأنتل مصر نهال عباس، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر طه بخيت، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر مدحت السيد.

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ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر محمد بدر، بمستوى الطلاب المشاركين في المعرض، مشيرا إلي أنهم يستحقون تقديم كافة أشكال الدعم لمواصلة تقديم ابتكاراتهم من كافة الجهات الحكومية المسئولة وعلي رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية، مؤكدا استعداد المحافظة على أن تكون شريك أساسي للمعرض.

يذكر أن معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، يعد أكبر مسابقة دولية للعلوم والهندسة لمرحلة التعليم ماقبل الجامعي، ويقوم المعرض بتجميع أكثر من 1700 طالب تتراوح أعمارهم من 14 إلي 18 عاما، من 70 دولة، وذلك لعرض أبحاثهم في مدينة فونيكس بالولايات المتحدة خلال الفترة من 8-13 مايو 2016 للتنافس على الفوز بجوائز تزيد قيمتها على 5 مليون دولار أمريكي.



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