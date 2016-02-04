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سيارة خاصة تنقل جثمان الشاب الإيطالى لمطار القاهرة تمهيدا لإرساله إلى بلاده

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سيارة خاصة تنقل جثمان الشاب الإيطالى لمطار القاهرة تمهيدا لإرساله إلى بلاده سيارة خاصة تنقل جثمان الشاب الإيطالى لمطار القاهرة تمهيدا لإرساله إلى بلاده
وصلت منذ قليل سيارة نقل موتى خاصة، لمشرحة زينهم، لنقل جثمان الشاب الإيطالى لمطار القاهرة تمهيدا لنقله إلى بلاده.

و أكدت وحدة المباحث المتواجدة بمحيط المشرحة أن السيارة خاصة لنقل جثة الشاب الإيطالى، الذى عثر عليه مقتولا بطريق الإسكندرية الصحراوى.

و أضافت وحدة المباحث أن السفارة هى التى أمرت بنقل الجثمان عن طريق سيارة خاصة، وبالفعل توجهت السيارة بالجثمان لمطار القاهرة.


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