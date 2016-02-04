سيارة خاصة تنقل جثمان الشاب الإيطالى لمطار القاهرة تمهيدا لإرساله إلى بلاده

وصلت منذ قليل سيارة نقل موتى خاصة، لمشرحة زينهم، لنقل جثمان الشاب الإيطالى لمطار القاهرة تمهيدا لنقله إلى بلاده.

و أكدت وحدة المباحث المتواجدة بمحيط المشرحة أن السيارة خاصة لنقل جثة الشاب الإيطالى، الذى عثر عليه مقتولا بطريق الإسكندرية الصحراوى.

و أضافت وحدة المباحث أن السفارة هى التى أمرت بنقل الجثمان عن طريق سيارة خاصة، وبالفعل توجهت السيارة بالجثمان لمطار القاهرة.

- إيطاليا تستدعى السفير المصرى فى روما بعد العثور على جثة الشاب جوليو ريجينى.. وتطالب بتحقيق مشترك فى الواقعة.. ووالدا القتيل: نجلنا لم يكن ناشطا سياسيا ولم يشارك فى ذكرى 25 يناير

- هاشتاج "الشاب الإيطالى" فى قائمة الأكثر تداولا على تويتر

- الصحافة الإسبانية: العثور على جثة شاب إيطالى عليها آثار تعذيب فى مصر.. منظمة غير حكومية هولندية تقدم حبوب إجهاض مجانا بعد انتشار "زيكا".. وباحثون إسبان يحذرون من إصابة مئات الآلاف بالفيروس

- بعد العثور على الشاب الإيطالى بالطريق الصحراوى فى ذكرى 25 يناير.. النيابة تؤكد وجود أثار كدمات وسحجات بجثته.. والطب الشرعى: ضرب بآلة حادة.. ومدير مباحث الجيزة: الوفاة نتيجة حادث سير

- سفير مصر بروما يرفض التعليق على استدعائه ويعزى الحكومة الإيطالية

- "الداخلية": فريق أمنى على أعلى مستوى يحقق فى حادث مقتل الشاب الإيطالى

- مصادر: مقتل الشاب الإيطالى جاء بدافع سرقة متعلقاته الشخصية

- مشرحة زينهم تنتهى من تشريح جثة الإيطالى.. وتؤكد: ضرب بآلات حادة وتم تعذيبه

- والدا الشاب الإيطالى: نجلنا لم يكن ناشطا ولم يشارك فى ذكرى 25 يناير

>