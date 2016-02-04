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إخلاء سبيل طالب كلية الشرطة بكفالة 30 ألف جنيه فى واقعة دهس مواطن فى بلقاس

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إخلاء سبيل طالب كلية الشرطة بكفالة 30 ألف جنيه فى واقعة دهس مواطن فى بلقاس إخلاء سبيل طالب كلية الشرطة بكفالة 30 ألف جنيه فى واقعة دهس مواطن فى بلقاس
أمرت نيابة بلقاس، بمحافظة الدقهلية اليوم، بإخلاء سبيل طالب كلية الشرطة، والمتهم بدهس بقال فى أحد شوارع بلقاس بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

وكان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى مدينة بلقاس، بقيام إحدى السيارات التى يستقلها حسن م 18 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية الشرطة، بصدم المواطن حسن فتحى أبو زيد 29 سنة صاحب محل بقالة، وذلك بشارع الثورة بمدينة بلقاس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة فى حالة خطرة.

وكشف التقرير المبدئي بالمستشفى إصابته بتفتت بالحوض وكسر ثلاثى مضاعف بالساق وكسور متفرقة بالعضلات والضلوع وعظمة الترقوة ونزيف بالرئة.

وتم القبض علي قائد السيارة، والذى اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أحمد شوقى مدير نيابة بلقاس إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

وقال عبد الحميد داوود محامى المجنى عليه أن المصاب متزوج ولديه طفلين وأنه أثناء عودته من عمله فى الثالثة فجراً قامت السيارة بصدمة من الخلف أثناء دورنها، حيث كانت تسير عكس سير الاتجاه، واتضح أن قائدها يسير بدون رخصة بسرعة جنونية، مشيراً إلى أن الحادث تم تصويره كاملاً بإحدى كاميرات المراقبة، والتى كشفت فيما بعد أن شخصا قام بتغيير لوحات السيارة، فى محاولة لإخفاء الحقيقة وأن تحريات المباحث أثبتت ذلك.


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