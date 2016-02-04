"الصليب الأحمر" توزع مساعدات على 12 ألف من سكان معضمية الشام

>قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، بتوزيع الطعام والمساعدات الإنسانية على أكثر من 12 ألف من سكان معضمية الشام المحاصرة والتى تقع تحت سيطرة المعارضة السورية بالقرب من العاصمة دمشق.

وقالت رئيسة وفد اللجنة إلى سوريا، ماريان جاسر، فى تصريحات حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، "إن سكان المعضمية يتضورون جوعا وهم فى حاجة إلينا".

وانضم الهلال الأحمر السورى إلى قافلة المساعدات، التى قامت أيضا بتوزيع أدوات طبية على أكثر من 10 آلاف شخص، وساءت الأوضاع داخل معمضمية الشام خلال العام الماضى بعد أن أغلقت الحكومة السورية آخر نقطة وصول إلى المدينة، حيث أفاد ناشطون معارضون بحدوث عشرات الحالات من سوء التغذية الحاد، ويعيش ما يقرب من نصف مليون شخص فى المدن المحاصرة من قبل القوات النظامية السورية و مقاتلى المعارضة.