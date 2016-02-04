مسئول إسرائيلى: الأجهزة الأمنية فشلت فى التعامل مع أنفاق حماس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المستشار يوسف شافيرا مراقب الدولة فى إسرائيل وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون فى تعاملهما مع الأنفاق التى تقوم حركة حماس ببنائها على الحدود مع إسرائيل .

وأضافت الصحيفة أن مراقب الدولة قال فى تقريره الأمنى إن المجلس الأممى المصغر "الكابنيت" لم يستطع تقدير الأخطار التى تمثلها الأنفاق على أمن دولة إسرائيل، كما أنه لم يستطع معالجة هذا الخطر.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير مراقب الدولة اعتبر أن تقديرات الأجهزة الأمنية بها ثغرات خطيرة فيما يتعلق بتقدير مخاطر الأنفاق، وذلك قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة فى عام 2014 والمعروفة باسم "الجرف الصامد" وكذلك أثناء الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير شمل أيضا انتقادات لاذعة لأداء "الكابينت" أثناء الحرب بما فى ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذى قلل من خطورة الأنفاق، ولم يضع لها حلا جذريا.