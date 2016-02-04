إطلالة المكياج العربي على طريقة الشيخة موزة

الكحل العربي هو عنوان مكياج الشيخة موزة. فالشيخة التي تحرص على تنسيق ألوان مكياجها الهادىء مع عمامتها وإطلالتها لا تتخلى عن ميزة الكحل العربي التي تبرز جمال عينيها العربيتين ولونهما الداكن .

إذا أمعنا النظر في مكياج الشيخة الأنيقة، سنراها تختار المكياج الراقي، وغير المتكلف، وتبتعد عن إبراز عينيها بشكل حادّ، بل تكتفي بالألوان الهادئة، التي تضفي إضاءة بسيطة على الكحل العربي. كذلك، تعتمد أساساً خفيفاً بلون مضيء ليعكس جمال البشرة العربية، و"بلاش" خفيفاً من الألوان الطبيعية، بالإضافة إلى لون أحمر الشفاه الهادىء، إلا في استثناءات معيّنة، استخدمت فيها ألوان قوية تليق بسحنتها العربية.

نصائح هامة لإطلالة المكياج العربي على طريقة الشيخة موزة:

-حدّدي حاجبيك بشكل جيّد، قبل البدء بوضع الكحل؛ وذلك من أجل منح عينيك المزيد من الاتّساع.

من أهمّ أسرار الكحل اعتماد الإضاءة حول العينين لإبراز جمال اللون الأسود، والإضاءة عليه بشكل يعكس لون العيون القاتمة، التي تميّز السيّدة العربية.

ابتعدي عن الألوان الوردية التي لا تليق بالبشرة السكرية، بل تجعلها باهتة.

-استخدمي القليل من الماسكرا، فهي تمنح رموشك مزيداً من الكثافة.

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