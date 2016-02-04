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دراسة أمريكية: فيروس "زيكا" ينتشر أكثر فى ظل ارتفاع درجات الحرارة

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دراسة أمريكية: فيروس "زيكا" ينتشر أكثر فى ظل ارتفاع درجات الحرارة دراسة أمريكية: فيروس "زيكا" ينتشر أكثر فى ظل ارتفاع درجات الحرارة
ذكرت دراسة أمريكية أن فيروس (زيكا) ينتشر أكثر فى ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث تنشط البعوضة المسؤلة عن نقل المرض إلى البشر.

ونقلت قناة (سى بى إس) الأمريكية عن عالم الحشرات بيل ريزين من جامعة كاليفورنيا - ومعد الدراسة - قوله إن ارتفاع الحرارة يساعد البعوضة الناقلة للمرض على النمو بشكل أسرع ونقل الإصابة بفيروس زيكا وحمى الضنك وأمراض أخرى فى سن صغيرة.

وقال ريزين "مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد أعداد البعوض وتتزايد فرص الإصابة بالعدوى. وفى هذا الإطار تتزايد سرعة التناسل للبعوضة بسبب الحرارة ولهذا تستطيع البعوضة نقل المرض فى بعد فترة أقصر للبشر."

يشار إلى أن ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض مؤخرا ارتبط بدرجات الحرارة المرتفعة والمناطق الأكثر جفافا فى البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة ريسيف فى البرازيل وهى أكبر مدينة فى المنطقة التى ظهر فيها المرض مرت بأكثر الفترات حرارة خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضية بإرتفاع وصل إلى 1.2 درجة مئوية عن المتوسط وفقا للمعلومات التى وفرتها وكالة ناسا الأمريكية.

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