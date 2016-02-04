أنت كمان مسئول مش بس الحكومة.. 10 نصائح لحمايتك من فيروس زيكا

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية WHO حالة الطوارئ لمواجهة فيروس زيكا، انتاب الذعر والقلق الملايين حول العالم، خوفاً من انتقال المرض لدولهم، خاصة أنه يسبب تشوهات الأجنة، وانتشر حتى الآن فى أكثر من 23 دولة، وتم اكتشاف أول حالة لانتقال فيروس زيكا فى أمريكا عبر العلاقة الجنسية.

وفى السياق ينصح الدكتور خالد مصيلحى إبراهيم، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، المواطنين فى مصر بعدة أمور لمنع فيروس زيكا من غزو مصر، تشمل:

1- عدم التعامل مع الفيروس بفزع لأنه يصبح ضعيفا إذا كان جهازنا المناعى قويا وقد لا يسبب أى أعراض، ولذا فعلينا تقوية مناعتنا بالمأكولات والمشروبات المضادة للأكسدة كالخضراوات والفواكه والشاى الأخضر والزنجبيل والليمون بصفة مستمرة مع عسل النحل.

2- محاولة إغلاق كل منافذ المنزل التى يمكن أن يدخل منها البعوض، وإصلاح كل ما يتسبب فى تسريب مواسير الصرف الصحى بالشقق، لأن تراكم مياه الصرف فى بعض مداخل ومساقط العمارات يساهم فى تكاثر البعوض وانتشاره.

3- عدم تواجد الحوامل فى أماكن البعوض أو السفر إليها خاصة فى أول ثلاثة شهور من الحمل.

4- إذا اضطر الشخص للتواجد فى بعض أماكن تكاثر البعوض، عليه ارتداء بنطلونات طويلة وقمصان بأكمام لتغطية كل جزء من جسمه، ولو لزم الأمر رش الأماكن المكشوفة فى جسمه ببعض المنتجات الطاردة للحشرات والمرخصة من وزارة الصحة.

5- لا تنس أن الناقل الوحيد للمرض هو نوع معين من البعوض، وليس أى بعوضة، وبالتالى لا داعى للفزع اذا لدغتنا أى بعوضة، لأنها قد لا تكون من النوع الناقل للمرض، وحتى لوكانت البعوضة الزاعجة المصرية الناقلة للمرض، فقد لا تكون حاملة للفيروس، ويجب الانتباه إلى أن هذه البعوضة تتميز بنشاط فى النهار أكثر من الليل عكس معظم الأنواع الأخرى.

6- علينا مساعدة المسئولين فى عدم إلقاء القمامة أو غسل السيارات بالشارع لأن المياه الراكدة تكون بيئة ملائمة جدا لتكاثر البعوض، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أى محال أو مواطنين يلقون مخلفاتهم فى الشوارع أو المصارف أو يتعاملون معها بطرق غير صحية تزيد من انتشار البعوض.

7- علينا التواصل مع الجهات المسئولة وانتقاء المواقع الموثوق فيها فقط لمعرفة كل ما هو جديد عن الفيروس فى ظل تضارب الأخبار المتداولة عنه، وفى ظل تهويل بعض المصادر مع متابعة بيانات منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد.

8- لا تنس أن المريض لا يستطيع نقل المرض لشخص آخر إلا عن طريق البعوضة المصرية، فلا داعى للتعامل مع المرضى بخوف ويجب عزلهم عن أماكن تواجد البعوض وليس عزلهم عن الأفراد، وإن كان هناك أنباء نشرتها المجلات والصحف الأجنبية عن حدوث أول حالة لانتقال فيروس زيكا عبر العلاقة الجنسية.

9- على المرضى الالتزام بالراحة فى السرير وتناول المشروبات الدافئة واستخدام الباراسيتامول فقط كخافض للحرارة إذا لزم الأمر وأن يكون كل ذلك بإشراف طبى.

10- على كبار السن والأطفال والذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة توخى الحذر من لدغ البعوض لأن كل هذه الحالات الخاصة قد تسبب لهم بعض المضاعفات لضعف المناعة لديهم.

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