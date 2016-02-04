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تأجيل اجتماع مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

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تأجيل اجتماع مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك تأجيل اجتماع مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

تسبب رحيل لاعبي الزمالك عقب مران الفريق يوم الخميس مباشرة إلى تأجيل اجتماعهم مع رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استدعاء لاعبي الفريق لعقد اجتماع عاجل داخل مقر النادي عقب المران.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر تأجيل الاجتماع للخامسة، إذ غادر اللاعبون مقر النادي فور المران الصباحي مباشرة مما أدى إلى سفر أغلبهم إلى محافظاتهم خارج القاهرة.

وبات صعبا على اللاعبين العودة خلال الساعات المقبلة من يوم الخميس، مما أدى لتأجيل الاجتماع ليقام يوم الجمعة.

الزمالك خسر أمام الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء ليترك الأهلي في الصدارة بفارق 4 نقاط.

وخاض لاعبو الزمالك مرانهم صباح يوم الخميس قبل أن يقرر مرتضى منصور إرسال استدعاء لكل لاعبي الفريق لعقد اجتماع.

وسيعقد مرتضى منصور اجتماعه مع لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو في الخامسة عصر الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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