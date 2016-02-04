شرطة مترو المرج تعيد طفل مفقود لوالده عن طريق رقم هاتفه المكتوب على يده

فقد مواطن نجله المعاق داخل مترو الأنفاق، وعثرت الشرطة على الطفل ومدون على يده اسمه ورقم هاتف والده، وتم استدعاؤه وتسليمه الطفل.

تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة المرج الجديدة لمترو الأنفاق بالعثور على طفل تائه حوالى 7 سنوات، ويبدو عليه ملامح الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعذر مناقشته لمعرفة أهليته.

وتبين أن الطفل مكتوب على يده اليمنى اسم عبد الرحمن أحمد عاطف عبد الرحمن، ومدون رقم هاتف والده، وتم الاتصال على الرقم، وحضر والد الطفل واستلمه بعد أخذ التعهد عليه بحسن رعايته.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المذكرة رقم 24/34 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق.

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