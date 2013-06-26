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محمد عساف يقدم البومه الاول من انتاج الفنان السعودى راشد الماجد

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محمد عساف يقدم البومه الاول من انتاج الفنان السعودى راشد الماجد محمد عساف يقدم البومه الاول من انتاج الفنان السعودى راشد الماجد

في أول لقاء له بعد وصوله إلى قطاع غزة قال الفائز بلقب اراب ايدول محمد  عساف “سأسجل قريبا تتر مسلسل كويتي، يعرض في شهر رمضان، كما سأقدم خلال الشهر القادم حفلات في الضفة الغربية، ثم سأبدأ بالعمل على أول ألبوم لي، مكون من 6 أغاني، بالتعاون مع الفنان راشد الماجد”.

وعبر عساف عن فرحته للاستقبال الذي وجده من أهل القطاع، وقال:”عند دخولي وجدت أعدادا كبيرة من الناس، لم أتخيل العدد، أشكرهم، فرغم ظروفهم الصعبة صوتوا لي ودعموني حتى وصلت إلى هدفي”.

يذكر ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين”اونروا” اهدت عساف اليوم لقب سقير الشباب

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