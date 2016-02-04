3 عناوين سياحية في "مدينة المشاهير"

تحظى "هوليوود" في مقاطعة "لوس أنجلس"، بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، بشهرة لا تضاهى؛ لكونها المركز التاريخي للسينما الأمريكية، إذ يتردد إليها معظم النجوم العالميين الذين يمكن أن تتسنى للسائح فرصة ملاقاتهم صدفةً، أثناء جولته على المعالم السياحية الأهم هناك، وهي:

1. "ممرّ المشاهير"

- يقع "ممرّ المشاهير" أمام مسرح "غرومان" الصيني، ويبلغ طوله حوالي 5 أميال.

- يحوي أكثر من 2000 نجمة برونزية منحوتة، تكرّم نجوم السينما والموسيقيين والمنتجين، فضلاً عن كبار الشخصيات. علماً أن النجمة الأولى تعود إلى سنة 1960، وتحمل اسم الممثلة جوان ودوارد الحائزة على "أوسكار" عن دورها في فيلم "وجوه حواء الثلاثة".

- يعود بعض النجوم إلى شخصيات كرتونية، مثل: "ميكي ماوس"، "ودونالد داك"...

3 معالم سياحية إسلامية

2. "يونيفرسال استوديوز هوليوود"

- يبعد "يونيفرسال استوديوز هوليوود" حوالي أقل من ساعة من "ديزني لاند"، ويتمركز في منطقة وادي "سان فرناندو" بمدينة "لوس أنجلس".

- يعدّ واحداً من أقدم وأشهر "استوديوهات" السينما في "هوليوود". علماً أنه لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.

- يضمّ الموقع العالمي العديد من أمكنة التصوير، بما في ذلك المتنزه ومدينة "ووك" الزاخرة بالمطاعم والمحلات التجارية.

- يمكن زيارته، يومياً، من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء.

3. "متحف هوليوود"

- يشغل "متحف هوليوود" مكاناً في مبنى "ماكس فاكتور" التاريخي، بالقرب من شارع "هوليوود" وجادة "هايلاند".

- يتألّف المبنى 3 طبقات، تضمّ أزياء المشاهير، خصوصاً للأيقونة مارلين مونرو، والصور والمخطوطات، فضلاً عن الأفلام الكلاسيكية والحديثة.

- يفتح "متحف هوليوود" أبوابه من الأربعاء إلى الأحد، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- تبلغ تكلفة الزيارة 15 دولاراً أمريكياً للبالغين، و5 دولارات أمريكية للأطفال دون 5 سنوات.

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