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رحيل محمود بكر – أحمد بلال لـ في الجول: فقدنا رمزا.. وهذا أفضل تعليق له على أدائي

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رحيل محمود بكر – أحمد بلال لـ في الجول: فقدنا رمزا.. وهذا أفضل تعليق له على أدائي رحيل محمود بكر – أحمد بلال لـ في الجول: فقدنا رمزا.. وهذا أفضل تعليق له على أدائي

"فقدنا رمزا وأحد أكثر الأشخاص تواضعا"بتلك الكلمات بدأ أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق حديثه عن المعلق الرياضي الشهير محمود بكر.

وتوفي بكر يوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما.

وتحدث أحمد بلال لـFilGoal.com قائلا:"بكر كان من أفضل النقاد الرياضيين والمعلقين".

وأكمل"كان يتحدث بشكل جيد جدا في الكرة هذا بالإضافة لحسه الفكاهي الذي كان يتميز به".

وواصل"التقيت به ثلاث أو أربع مرات وكان متواضع جدا ويتمتع بأخلاق رفيعة".

وعن أفضل تعليق له لا ينساه أجاب لاعب الأهلي السابق"كنت ألعب في إحدى المباريات وقال الراجل دة يا جماعة متستنوش منه يضيع هو اسمه أحمد أجوال مش بيقلش ومش بيضيع".

وأتم"افتقدنا رمزا، اللهم تغمده برحمتك".

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