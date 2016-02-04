حضور «كبير» لأول عروض «Ice Age» في مصر



> انطلق وسط اقبال جماهيري كبير وحضور من الأطفال وأسرهم، أضخم عرض في العالم للتزحلق على الجليد من مبتكرو سيرك دو سوليه وفيلم Lion King، تحت عنوان Ice Age Live! A Mammoth Adventure، أمس الأربعاء في ستاد القاهرة الدولي .

العرض يقوم بإحياء الشخصيات المحببة الى قلوب الناس بأزيائها الرائعة، التأثيرات الاخاذة والتزلج على الجليد، كما إنه العرض الاول من نوعه الذي يجمع تشكيلة واسعة من الفنون كالتزلج على الجليد الاستثنائي، الاغاني، الموسيقى، الألعاب البهلوانية، والفنون الجوية، اضافة الى عناصر اخرى من الأفلام.

من المتوقع أن يجمع العرض الذى سيستمر حتى الأربعاء القادم الموافق العاشر من فبراير الجارى، أكثر من 100000 مشاهد من مختلف أنحاء مصر.