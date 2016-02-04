قائد الجيش الإيراني: البرنامج الصاروخي سيزداد قوة ودقة

نقلت وكالة أنباء فارس عن القائد العام للجيش الإيراني عطاء الله صالحي قوله يوم الخميس إن إيران ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي وينبغي عدم اعتباره تهديدًا للدول المجاورة والصديقة.

وبحسب رويترز نقلت الوكالة شبه الرسمية عن صالحي قوله “البرنامج الصاروخي الإيراني المستقبلي سيزداد قوة ودقة. لا نولي أي اهتمام بالقرارات ضد إيران ولا نعمل بها وهذا الأمر لا يعد انتهاكا للاتفاق النووي.”

وكان صالحي يشير إلى الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية العام الماضي لكبح برنامجها النووي الذي يخشى الغرب أن يكون الهدف منه إنتاج أسلحة ذرية وهو ما تنفيه طهران.

ورغم تخفيف العقوبات على إيران الشهر الماضي لا تزال هناك خلافات بين طهران والولايات المتحدة بخصوص تطويرها واختبارها صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.