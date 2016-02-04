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“مذيع العرب”..”بني أدم شو”..”100 سؤال”..”فاهيتا”: أجزاء جديدة من “برامج الموسم”

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“مذيع العرب”..”بني أدم شو”..”100 سؤال”..”فاهيتا”: أجزاء جديدة من “برامج الموسم” “مذيع العرب”..”بني أدم شو”..”100 سؤال”..”فاهيتا”: أجزاء جديدة من “برامج الموسم”

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA، البرامج الكوميدية والتي تعرف بـ “برامج الموسم” والتي بات من المؤكد عرض لها أجزاء جديدة على القنوات الفضائية خلال الشهور المقبلة.

وإلى قناة الحياة، حيث أعلنت القناة في بيان رسمي عن تقديم الموسم الثاني من برنامج “مذيع العرب”، والذي حقق موسمه الأول نجاحًا كبيرًاً، وقدم للساحة الإعلامية أكثر من موهبة حقيقية، ولدينا ثقة كبيرة أن الموسم الثاني سيحقق النجاح الأكبر.. كما أعلنت القناة عن انطلاق الموسم السابع من برنامج “بني آدم شو” الذي يقدمه الفنان أحمد آدم والذي استطاع طوال السنوات الماضية أن يحجز لنفسه مكانًا متميزًا لدى المشاهدين، فيما أعلنت القناة أيضاً عن قرار تصوير الموسم الثالث من برنامج “100 سؤال” والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب سيستمر عرضه حتى بداية شهر رمضان، ليستضيف كوكبة من نجوم الفن والرياضة والسياسية والإعلام، فضلاً عن استمرار عرض الموسم الثاني من “الحياة حلوة” من تقديم رزان مغربي.

وإلى قناة CBC، أكد الإعلامي محمد هاني رئيس قناة «CBC»، إن الموسم الثاني من برنامج الفنان محمد صبحي ” أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص”، سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، ويستمر حتى شهر رمضان المقبل، فيما يبدأ الموسم الثالث عقب انتهاء شهر رمضان، كما أكد على تصوير موسم جديد لبرنامج أبلة فاهيتا يبدأ عرضه خلال شهر مارس.

وإلى قناة MBC ، تعرض القناة الموسم الثالث من برنامج ” أسعد الله مسائكم” والذي يقدمه الإعلامي أكرم أبو حفيظة، أما بالنسبة للإعلاميتين سمر يسري مقدمة برنامج” ليلة سمر”، والإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج” السم في العسل” فلم يتحدد مصيرهم بعد بتقديم برامج جديدة من عدمه.

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