شرطة مطار القاهرة تبدأ حملة أمنية مكبرة تستمر عدة أيام

شنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي حملة امنية مكبرة بالمطار لضبط لتشديد الاجراءات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه برئاسة اللواء فهمي مجاهد مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة .

بدأت الحملة بمواقف انتظار السيارات وداخل صالات السفر والوصول وبالكمية الثابتة والمتحركة بقياده اللواء يسري عبد العزيز وكيل الإدارة، كما اشتملت على التعاون الأمني مع كافه الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار من أمن وطني ومخابرات عامة ومخابرات حربية وأمن شركه ميناء القاهرة الدولي .

وقام العميد عمرو سعيد مدير مرور المطار بالاشتراك في الحمله والعميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار باشتراك وخبراء المفرقعات وايضا كلاب الحراسه وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية للقيام بحملات شاملة تشترك فيها كافه الأجهزة الأمنية والمباحث والمرور .

وأكد اللواء فعمي مجاهد مدير امن المطار ان الحملة مستمر خلال الأيام القادم بكامل تشكيلاتها المختلفة لضبط الحالة الأمنية بالمطار والشركات المحيطة وتحقيق الانضباط بالاضافة لتسهيل انهاء اجراءات السفر والوصول بالمطار .