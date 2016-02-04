السيطرة على حريق نشب فى برج سكنى أمام الكورنيش بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ‏اندلع منذ قليل بأحد الشقق السكنية فى برج سكنى أمام كورنيش النيل بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنيا، يفيد باندلاع حريق بأحد الشقق فى برج سكنى أعلى بنك بيريوس.

علي الفور انتقل العقيد أحمد نشأت مفتش مباحث بندر المنيا، وبرفقته قوات الحماية المدنيه للسيطرة على الحريق‏.

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