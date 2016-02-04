ضبط 750 كيلو بانجو داخل مخزن بمنطقة مدق الكسار فى رأس سدر

تمكنت مباحث قسم شرطة رأس سدر، اليوم الخميس، من ضبط 750 كيلو بانجو بمنطقة مدق الكسار.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات لضابط وحدة مباحث رأس سدر تفيد بقيام بعض الأشخاص بتخزين نبات البانجو المخدر بمنطقة وادى سدر، فكلف العميد أحمد فاروق القرن مدير إدارة البحث الجنائى لتجهيز مأمورية لسرعة ضبط تلك المخازن.

أعدت المأمورية من وحده مباحث رأس سدر ومجموعة من ضباط قوات الأمن، أسفرت عن ضبط مخزن بداخله 350 لفافة من نبات البانجو تزن حوالى 750 كيلو جرام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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