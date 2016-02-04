ضبط رقيب شرطة أطلق النار على شخص حاول سرقته فى ميت غمر بالدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، من القبض على رقيب شرطة أصاب مواطنا بطلق نارى، من سلاحه الميرى، عقب تعدى المواطن علية بمطواه ومحاولة سرقته، وتهديده بقتل طفل كان مرافقا لرقيب الشرطة على كوبرى سنفا بمركز ميت غمر بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز ميت غمر العميد وسيم الشريف، يفيد بإصابة مواطن بطلق نارى على يد شرطى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة إسلام محمد محمد عبد الوهاب العرابى بطلق نارى من سلاح ميرى خاص برقيب الشرطة "محمد ن ا" من قوة مركز شرطة السنبلاوين.

وقال شهود عيان إن الواقعة بدأت باعتداء المواطن بسلاح أبيض "مطواه " محاولا سرقة الرقيب المستقل لدراجة بخارية، ومعه طفل متجها لأحد أقاربه، بوضع المطواه على رقبة الطفل، وحاول الرقيب النزول من على الدراجة مستخدما سلاحه الميرى، وأصابه فى كتفه.

وتجمهر الأهالى وتمكنوا من ضبط رقيب الشرطة، ومع وصول القوات تم نقل المصاب، وضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3179 لسنة 2016 جنح مركز ميت غمر.