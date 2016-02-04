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رئيس مدينة سمنود يحيل 17 طبيبا و4 آخرين للتحقيق للغياب دون إذن

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رئيس مدينة سمنود يحيل 17 طبيبا و4 آخرين للتحقيق للغياب دون إذن رئيس مدينة سمنود يحيل 17 طبيبا و4 آخرين للتحقيق للغياب دون إذن
قرر المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية، اليوم الخميس، إحالة 17 طبيبا، وموظف بوحدة صحة محلة خلف، وموظف بالوحدة المحلية، وآخر بالجمعية الزراعية وموظف بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية أبو صير للتحقيق، بسبب الغياب دون إذن وترك العمل فى المواعيد الرسمية وتعطيل خدمات المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أنه أجرى زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية محلة خلف والوحدة المحلية والجمعية الزراعية ووحدة الشئون الاجتماعية بقرية أبو صير، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، وتبين غياب جماعة لعدد من الأطباء والموظفين المذكورين دون إذن، رغم تعطل الخدمات المقدمة للأهالى المتواجدين، فاتخذ قراره السابق.

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مصر 365