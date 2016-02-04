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أهالى الصف بالجيزة يشكون تدنى الخدمة بالسجل المدنى

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أهالى الصف بالجيزة يشكون تدنى الخدمة بالسجل المدنى أهالى الصف بالجيزة يشكون تدنى الخدمة بالسجل المدنى
أعرب عدد من أهالى مركز الصف بالجيزة، اليوم الخميس، استياءهم الشديد من تدنى الخدمة بالسجل المدنى التابع للمركز، وسوء المعاملة من قبل الموظفين، بالإضافة إلى تعطل جهاز الكمبيوتر الوحيد فى السجل الخاص بتصوير المواطنين لاستخراج بطاقات الرقم القومى، مما يسبب التزاحم الشديد يوميًا أمام السجل.

وقال أسامة محمد، أمد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن شدة التزاحم نتيجة تعطل الكمبيوتر الخاص بالسجل يفتح الباب أمام أصحاب المحسوبية، فى تلقى رشاوى مقابل تسهيل استخراج بطاقات الرقم القومى، مضيفا أنه لكى يستخرج الرقم القومى يتردد على السجل عدة أيام من كثرة الزحام، مطالبا وزير الداخلية بتشديد الرقابة على السجل ومسائلة الموظفين المقصرين.

التزاحم الشديد على سجل مدنى (1)

التزاحم الشديد على سجل مدنى (2)
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