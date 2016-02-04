الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض من تلك المناطق خاصة الغربية.

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> حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 28 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء & شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/38 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر ..مضطرب يصبح متوسط بعد الظهر .. بارتفاع الى 1 الى 2 و 3 أقدام قرب الساحل ومن 4 الى 6 و اقدام يقل الى 2 و 4 و 5 بالعمق بعد الظهر .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و33 دقيقة صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الخامسة و51 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 14 85 35 .

> دبي 26 16 85 30 .

> الشارقة 26 15 85 30.

> عجمان 25 14 85 30.

> أم القيوين 25 13 80 30 .

> رأس الخيمة 27 11 80 30 .

> الفجيرة 26 18 85 45.

> العين 27 12 90 30 .

> ليوا 27 09 95 40 .

> الرويس 26 14 95 40 .

> السلع 25 14 95 35.

> دلما 22 16 85 40 .

> طنب الصغرى 22 16 80 40 .

> طنب الكبرى 22 16 80 40 .

> أبوموسى 21 17 80 45.