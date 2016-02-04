أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض من تلك المناطق خاصة الغربية.
>  
> حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 28 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء & شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/38 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر ..مضطرب يصبح متوسط بعد الظهر .. بارتفاع الى 1 الى 2 و 3 أقدام قرب الساحل ومن 4 الى 6 و اقدام يقل الى 2 و 4 و 5 بالعمق بعد الظهر .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و33 دقيقة صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الخامسة و51 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      14              85       35 .
> دبي                        26      16              85       30 .
> الشارقة                   26       15              85       30.
> عجمان                    25       14             85       30.
> أم القيوين                25        13             80       30 .
> رأس الخيمة             27        11             80       30 .
> الفجيرة                   26       18              85       45.
> العين                     27       12              90       30 .
> ليوا                       27      09               95       40 .
> الرويس                  26      14               95       40 .
> السلع                    25       14               95       35.
> دلما                      22      16               85       40 .
> طنب الصغرى          22      16               80       40 .
> طنب الكبرى            22      16               80       40 .
> أبوموسى               21       17               80       45.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية