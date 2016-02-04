نادى الأسير:اعتقال 26 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بينهم فتاة

>أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم الخميس 26 مواطنا من الضفة بينهم فتاة وعدد من الأطفال القصر.

وأوضح نادى الأسير فى بيان له أن قوات الإحتلال اعتقل ثلاثة أطفال بعمر (13 عاما) من حى الشيخ جراح فى محافظة القدس المحتلة رغم أنهم من مخيم قلنديا، فيما اعتقلت 11 مواطنا من نفس مدينة القدس المحتلة تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 عاما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت الفتاة ضحى جهاد حسن البو (18 عاما) من حلحول فى محافظة الخليل وهى شقيقة الشهيد حسن البو، كما اعتقلت شابين اخرين من المحافظة ذاتها.

واعتقلت قوات الاحتلال شاب (26 عاما) من مخيم عقبة جبر فى محافظة أريحا، ومواطن أخر من مدينة طولكرم وذلك أثناء العودة من السفر عبر معبر الكرامة.

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