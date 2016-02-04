تحرير 1731 محضر إشغال للطريق العام خلال شهر بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن سوهاج بعمل حملات مكثفة خلال شهر يناير الماضى أسفرت عن تحرير 1731 محضر إشغال للطريق العام ومضبوطات متنوعة، و13 محضر مخالفة لقانون النظافة، و81 محضر عدم حمل شهادة صحية، و93 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و4 منشآت بدون ترخيص، وإزالة 81 فرش فاكهة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وإزالة الإشغالات والمخالفات بجميع نواحى مراكز ومدن المحافظة حفاظا على الحركة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.