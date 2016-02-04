رئيس الوزراء: الاتفاق مع الكونغو على إرسال دعاة لنشر سماحة الدين الإسلامى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع الجانب الكونغولى، فى إطار التعاون لمكافحة الإرهاب على إرسال دعاة مصريين لنشر سماحة الدين الإسلامى، مؤكدا أنه على ثقة تامة بأن الكونغو تدعم مصر فى كافة المحافل العامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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