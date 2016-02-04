أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: الاتفاق مع الكونغو على إرسال دعاة لنشر سماحة الدين الإسلامى

Google+ Print
رئيس الوزراء: الاتفاق مع الكونغو على إرسال دعاة لنشر سماحة الدين الإسلامى رئيس الوزراء: الاتفاق مع الكونغو على إرسال دعاة لنشر سماحة الدين الإسلامى
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع الجانب الكونغولى، فى إطار التعاون لمكافحة الإرهاب على إرسال دعاة مصريين لنشر سماحة الدين الإسلامى، مؤكدا أنه على ثقة تامة بأن الكونغو تدعم فى كافة المحافل العامة.
>الحكومة: زيارة رسمية مرتقبة للكونغو للتعاون بين الجانبين فى سد إنجا

على عبد العال ورئيس وزراء الكونغو يؤكدان أهمية التنسيق فى محاربة الإرهاب

مصر والكونغو يوقعان بروتوكولات تعاون فى عدد من المجالات

وزير الكهرباء: إنشاء محطتى طاقة شمسية بـ6 ملايين دولار بالكونغو

بدء المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الكونغولى

بالصور.. رئيس وزراء الكونغو يلتقي برئيس البرلمان

بالصور.. الموسيقى العسكرية تستقبل رئيس وزراء الكونغو لدى وصوله مطار القاهرة

بالصور.. رئيس وزراء الكونغو يصل مطار القاهرة.. وشريف اسماعيل فى استقباله

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر