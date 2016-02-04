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سفير مصر بالكويت: خروج جميع المصريين المصابين بهجوم على مركب صيد من المستشفي

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سفير مصر بالكويت: خروج جميع المصريين المصابين بهجوم على مركب صيد من المستشفي سفير مصر بالكويت: خروج جميع المصريين المصابين بهجوم على مركب صيد من المستشفي

 

مركب صيد – أرشيفية

قال السفير المصري بالكويت ياسر عاطف إن الصيادين المصريين الذين تعرضوا لهجوم مساء أمس الاول الثلاثاء حالتهم مطمئنة جدا وخرجوا جميعا من المستشفي بعد تلقي العلاج.

وأضاف، أنه فور علم السفارة بالحادث انتقل احد العاملين بالقنصلية المصرية بالكويت الى مخفر شرق لمتابعة التحقيقات ، لافتا الى أنه تم نقل الصيادين المصريين الى المستشفي لتلقي العلاج وكان أثنان منهم لديهم جرح قطعي بالرأس والثالث يعاني من كسر بالذراع واحدهم يعانى من بتر في اصبع اليد وجميعهم خرجوا من المستشفي بعد تلقي العلاج.

وأشار عاطف الى أنه تم أحالتهم للطب الشرعي الكويتي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل التقرير الطبي اللازم.

وقال السفير المصري أنه تم مثول الصيادين أمام النيابة العامة بقصر العدل صباح اليوم للادلاء باقوالهم بحضور رئيس البعثة القنصلية المصرية بالكويت السفيرة هويدا عصام … وقد تمت التحقيقات بشفافية كاملة حيث تم سماع أقوال الصيادين ثم تم الافراج عنهم من سراى النيابة دون اى ضمانات باعتبار انهم مجني عليهم.

وأشار عاطف الى أن القنصل المصري قد طالبت بسرعة الأفراج عن مركب الصيد التى يعمل عليها الصيادين المصريين حيث ان عليها كمية من الاسماك وممكن ان تفسد كما طالبت عدم وضع أي قيد أمني علي سفر الصيادين المصريين وقد وعد المحقق بسرعة التواصل مع الجهات المعنية لسرعة الافراج عن المركب المحتجز من قبل شرطة المسطحات المائية وذلك في حضور الكفيل الكويتي للصياديين وصاحب المركب ،كما اكد المحقق عدم وجود اى مانع امني يحول دون سفر الصيادين المصريين.

جدير بالذكر أن أربعة صيادين مصريين كانوا قد تعرضوا مساء / الثلاثاء / الماضي لهجوم أثناء رحلة صيد علي مركب كويتي وداخل المياه الإقليمية الكويتية من قبل 8 مجهولين يستقلون طرادين من بينهم ايراني تم القبض عليه وتم نقل الصيادين المصريين للمستشفي لتلقي العلاج.

السفير المصري بالكويت: خروج جميع الصيادين المصريين من المستشفي بعد تعرضهم لهجوم أثناء رحلة صيد

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