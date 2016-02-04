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الحكومة: زيارة رسمية مرتقبة للكونغو للتعاون بين الجانبين فى سد إنجا

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الحكومة: زيارة رسمية مرتقبة للكونغو للتعاون بين الجانبين فى سد إنجا الحكومة: زيارة رسمية مرتقبة للكونغو للتعاون بين الجانبين فى سد إنجا
أصدر مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع الجانب الكونغولى، عقب المباحثات الثنائية بين كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ونظيره الكونغولى، اليوم، الخميس، أكد خلاله أن المباحثات ناقشت التعاون فى محال الطاقة وسد "إنجا" بشكل خاص وتبادل الآراء فى دراسة مشاركة فى مشرؤع إنجازها بالمرحلة الثالثة والرابعة، ومصر ستنتظر زيارة رسمية الكونغو لجذب معلومات أكثر دقة فى هذا الشأن.

وأوضح البيان أنه تم التطرق لاستعداد الجانب المصرى لإرسال وفد للتعاون بين الجانبين، مؤكدا أن التعاون سيشمل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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