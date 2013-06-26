الأهلي يوافق على طلبات يوسف لتدعيم الفريق

اجتمعت لجنة الكرة بالنادي الأهلي مع محمد يوسف المدير الفني للفريق لمناقشة طلبات الأخير لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

وقال هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء لموقع ناديه الرسمي أن اللجنة ناقشت طلبات يوسف وأبدت موافقة مبدئية على تدعيم بعض المراكز.

وأوضح خشبة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكليف مجدي طلبة مدير التسويق الرياضي، ببدء المفاوضات مع بعض اللاعبين الذين يريد يوسف ضمهم.

الأهلي إلى الأن نجح في إبرام صفقتين الأولى كانت بضم مسعد عوض حارس الإسماعيلي ومنتخب شباب مصر، والثانية بالتعاقد مع المهاجم الكونجولي الشاب بيديمبو.