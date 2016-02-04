كيف تنزعين 4 بقع صعبة عن الملابس؟

كثيراً ما تواجهين مشكلة تلطخ الملابس أثناء تناول الطعام، ما يستدعي المسارعة إلى إزالة البقع فور سقوطها، مع اتباع الآتي:

1. لنزع بقع الزيت: ضعي القليل من معجون الأسنان مكان البقعة، وافركيها جيداً بواسطة فرشاة قديمة، من ثم اغسلي القطعة بالطريقة الاعتيادية بالغسّالة.

3 طرق لنزع بقع الشاي عن الملابس

2. لنزع اللبان: ضعي قطعة الملابس في الثلاجة، ما يسهل عليك إزالة أكبر قدر ممكن من اللبان العالق عليها بيديك، متجنبة استخدام الأدوات الحادة كالسكين، مثلاً. من ثم ضعي منديلاً ورقياً على اللبان، واكوي مكان اللبان جيداً، فانزعي الورقة برفق، واغسلي القطعة بالغسّالة.

3. لنزع التوت: افركي مكان البقعة بقطعة من الليمون الحامض، من ثم اغسليها بالغسالة، واتركيها لتجف تماماً تحت أشعة الشمس.

4. لنزع الشوكولاتة: ادعكي مكان البقعة بالقليل من سائل تنظيف الأطباق، من ثم انقعي قطعة الملابس بالماء الدافئ و"الجليسرين" لحوالي نصف ساعة، فاغسليها بالغسالة.