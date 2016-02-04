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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد نموذج لـ "مشروعك" بقرية نفيشة

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد نموذج لـ "مشروعك" بقرية نفيشة بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد نموذج لـ "مشروعك" بقرية نفيشة
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة تفقدية لعزبة أبوشحاتة التابعة لقرية نفيشة، تفقد خلالها أول مشروع شبابى من المشروعات الناجحة التى تحققت على أرض الإسماعيلية ضمن المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك".

رافق المحافظ أثناء الزيارة الأمير أبوزيد رئيس المركز والمدينة، والمهندس سامي حمودة مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة، و سعاد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية نفيشة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات المشروع الذى تصل جملة تكلفته الاستثمارية نحو 1.6 مليون جنيه، ويشمل عدد 8 وحدات لتفريخ البط كل واحدة منها تسع 16 ألف بيضة، ويبلغ حجم إنتاجية المشروع نحو 30 ألف بطة فى الأسبوع، وتصل السعة الاستيعابية للمشروع نحو 200 ألف بيضة فى الدورة الواحدة لمدة 28 يوما.

و أشار المهندس إبراهيم مصطفى زوج صاحبة المشروع انتصار شمس الدين إلى أنه تم التعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية، تحت إشراف المحافظة، وبالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى تم استكمال تمويل المشروع عن طريق الاقتراض التعاونى.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن بالغ سعادته بالمشروع الذى يعتبر نموذجا يحتذى به للشباب الجاد، مشيرا الى أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها تصل إلى 272مشروعا وأن حجم الإقراض لهذه المشروعات قد بلغ نحو 15 مليون جنيه.
>اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية (1)

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية (2)

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية (3)

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية (4)
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