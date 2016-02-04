أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مكملين بحجابنا» مبادرة تدشنها ملكة جمال العرب للمحجبات

Google+ Print
«مكملين بحجابنا» مبادرة تدشنها ملكة جمال العرب للمحجبات «مكملين بحجابنا» مبادرة تدشنها ملكة جمال العرب للمحجبات

فى إطار الدور الثقافي والمجتمعي تدشن مسابقة ملكة جمال العرب للمحجبات برئاسة خبيرة التجميل ” نهي حمدي ” مبادرة تحت عنوان ” مكملين بحجابنا ” ، وذلك يوم السبت القادم الموافق السادس من شهر فبراير الجاري .

وبحضور كل من ملكة جمال العرب للمحجبات ” آيه الله عادل ” والوصيفتين الفائزتين بالمسابقة ، وكل من المتسابقات العشر الأوائل ورئيس المهرجان وصاحبة الفكرة خبيرة التجميل ” نهي حمدي ” ، وصاحبة بيت الأزياء للمحجبات ” سمية الظواهري” .

وفي سياق متصل تقوم المبادرة صباح يوم السبت بجولة سياحية بشارع المعز وزيارة معالم الحسين ، دعمآ منهم لتنسيط السياحة العربية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا