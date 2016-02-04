«مكملين بحجابنا» مبادرة تدشنها ملكة جمال العرب للمحجبات

فى إطار الدور الثقافي والمجتمعي تدشن مسابقة ملكة جمال العرب للمحجبات برئاسة خبيرة التجميل ” نهي حمدي ” مبادرة تحت عنوان ” مكملين بحجابنا ” ، وذلك يوم السبت القادم الموافق السادس من شهر فبراير الجاري .

وبحضور كل من ملكة جمال العرب للمحجبات ” آيه الله عادل ” والوصيفتين الفائزتين بالمسابقة ، وكل من المتسابقات العشر الأوائل ورئيس المهرجان وصاحبة الفكرة خبيرة التجميل ” نهي حمدي ” ، وصاحبة بيت الأزياء للمحجبات ” سمية الظواهري” .

وفي سياق متصل تقوم المبادرة صباح يوم السبت بجولة سياحية بشارع المعز وزيارة معالم الحسين ، دعمآ منهم لتنسيط السياحة العربية .