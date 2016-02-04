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مدحت شلبي وزوجته وحديث عن السيطرة داخل المنزل في «بيت العيلة» على النهار‎

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مدحت شلبي وزوجته وحديث عن السيطرة داخل المنزل في «بيت العيلة» على النهار‎ مدحت شلبي وزوجته وحديث عن السيطرة داخل المنزل في «بيت العيلة» على النهار‎

كتبت- إنجي لطفي

يحل الكابتن مدحت شلبي، وزوجته سحر نوح، ضيوفا على برنامج “بيت العيلة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية المتميزة نجوى إبراهيم، على شاشة النهار، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءا.

ويستضيف البرنامج أيضا كل من العميد نجوي درويش، من الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والإعلامية سالي عبد السلام، المذيعة في إذاعة 9090 ومقدمة برامج في “النهار”، وتيمور السبكي أدمن صفحة “يوميات زوج مطحون” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويناقش البرنامج مع ضيوفه قضية السيطرة داخل المنزل، ويكشفون عن المسيطر فى البيت هل هو الرجل أم السيدة، وسط أجواء كوميدية عائلية بخصوص الاوامر داخل المنزل الواحد.

كما يتحدثون عن كيفية إدارة المنزل، وما هو دور الزوج والزوجة، وكيف تديرون مشاكلهم، وقضاياهم العائلية التي تواجههم خلال حياتهم الأسرية.

وتقدم بلقيس عازفة عود، عددا من المقطوعات المتميزة خلال الحلقة.

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