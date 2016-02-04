بعد الاعتداء عليهم.. تدعيم حملة إشغالات الدقى بقوات أمن ورجال مباحث

قال اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس حى العجوزة، إنه تم إرسال قوة إشغالات من الحى لمعاونة حملة الإشغالات بحى الدقى بعد الاعتداء عليهم من قبل المخالفين بعشش السكة الحديد بشارع السودان.

كما تم تدعيم الحملة بقوات الأمن ورجال المباحث وشرطة المرافق وحضور مكثف لقوات الأمن بقيادة حكمدار العاصمة، واستطاعت شرطة المرافق من القبض على المعتدين الذين ألقوا الطوب وزجاجات المولوتوف واستخدموا النساء كدرع لهم.

الحملة تحت إشراف اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء أحمد طايل حكمدار العاصمة واللواء علاء حبلص واللواء عبد الحميد أبو موسى والعميد خالد الأعصر وقيادات المحافظة، وعلى رأسهم أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.