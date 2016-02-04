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محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى الحميات

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محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى الحميات محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى الحميات
أشاد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمستوى النظافة العامة وحسن الأداء لجميع العاملين بوحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمستشفى الحميات، وذلك خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها المحافظ اليوم لمستشفى الحميات.

وأطمأن المحافظ أثناء الزيارة على سير وانتظام العمل داخل المستشفى، والوقوف على أي مشكلات تعترض سير العمل والتأكيد من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى.

وتفقد المحافظ مركز علاج الفيروسات الكبدية وقسم الاستقبال والطوارئ والمحرقة، والتقى بعدد من المرضى وذويهم وأستمع إلى آرائهم ومطالبهم والتي وعد بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار اللوائح والقوانين والإمكانيات المتاحة.

وأصدر المحافظ توجيهات إلى الدكتور زكريا عليان مدير وحدة الكلى، والدكتور محمد طنطاوي مدير مستشفى الحميات بمديرية الصحة، بالتأكيد على جميع العاملين بالمستشفى بحسن استقبال ومعاملة المرضى وذويهم.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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مصر 365