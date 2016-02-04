محافظ الإسماعيلية يؤكد تفعيل منظومة الجمع السكنى المباشر للقمامة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الأحياء بضرورة مضاعفة وتضافر كل الجهود، فيما يتعلق بتفعيل تطبيقات برامج وخطة منظومة الجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات بالإسماعيلية، والتى تنفذ من خلال مجموعة من الشركات الخاصة المتخصصة فى أعمال النظافة، وأكد على استعادة الإسماعيلية لوجهها الحضارى ومظهرها الجمالى، وإعادة رفع شعارى "الإسماعيلية باريس الصغرى" و"ابتسم أنت فى الإسماعيلية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية، والمهندسة فاطمة عبد القادر ممثلى وحدة تطوير العشوائيات، وهانى برايا صاحب إحدى الشركات المشاركة فى المنظومة.

وأوضح المحافظ ضرورة عقد اجتماع دورى يوم الخميس من كل أسبوع، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحضور رؤساء الأحياء ومديرى ومسؤلى الشركات العاملة بالمنظومة وممثلى الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة، وبحث ومناقشة أى معوقات تعترض سيرها، ووضع الحلول المطلوبة لتذليلها.