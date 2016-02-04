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دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ قرار عودة الجماهير للملاعب

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دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ قرار عودة الجماهير للملاعب دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ قرار عودة الجماهير للملاعب
أقام محمد رشوان وعلى أيوب المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، طالبا فيها بإصدار حكم قضائى يلزم باتخاذ قرار بعودة الجماهير للمدرجات فى كل المباريات أسوة بالمباريات الوطنية لمنتخبات الكرة.

واستندت الدعوى المختصمة كلًا من وزيرى الداخلية والشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة بصفتهم القانونية، إلى المباراة الأخيرة لنهائى مباراة لكرة اليد، والتى حضر فيها قرابة 30 ألف مشجع، وذلك بناءًا على قرار وزير الرياضة المبنى على توصيات من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه طالما أن الداخلية قادرة على فرض الأمن والسيطرة فى المباريات الوطنية للمنتخب، فعليها فرض السيطرة أيضًا فى كافة المباريات.

وذكرت الدعوى أن حرمان الجماهير من دخول المباريات يسئ لسمعة مصر خارجيًا، ويثير شكوك حول عدم استقرار البلاد، بما يضر بالسياحة والاقتصاد القومى، لافتًا إلى أنه من الناحية الأخرى يجب على مجلس النواب تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون من الجماهير، حتى يتم فرض الأمن داخل الاستاد والخروج بالصورة اللائقة.

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مصر 365

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