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الداخلية تطهر محيط محطات المترو من الباعة الجائلين والمتسولين

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الداخلية تطهر محيط محطات المترو من الباعة الجائلين والمتسولين الداخلية تطهر محيط محطات المترو من الباعة الجائلين والمتسولين
داهمت الشرطة برئاسة اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الباعة الجائلين بمحيط محطات مترو الأنفاق، وتم رفع الإشغالات وتطهير محيط المحطات من الباعة الجائلين والمتسولين.

وشدد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى ومكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين من مرتادى قطارات المترو، فى إطار الشرعية والقانون، وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال فى جميع المحطات.

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مصر 365