قبل أيام من طرح ألبومها ما هي المكافأة التي حصلت عليها كارول سماحة؟

للأسبوع الرابع على التوالي، إحتلت أغنية الفنانة كارول سماحة "روح فل" المرتبة الأولى في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي، الأغنية التي أطلقتها كارول تمهيداً لطرح ألبومها الجديد في شهر مارس المقبل، هي من كلمات: علي مولى، ألحان: محمود عيد وتوزيع: ميشال فاضل.

من جهةٍ أخرى، كانت كارول قد وضعت صوتها على تيتر المسلسل اللبناني "سوا" الذي بدأ عرضهُ عبر قناتي الـLBCI والـLDC. الأغنية إيقاعية وشبابية بامتياز وهي من كلمات وألحان: سليم عساف وتوزيع: ميشال فاضل.

يُذكر أن كارول ستُكرّم عن مجمل مسيرتها الفنية ضمن الدورة الثانية من مهرجان الرواد في القاهرة، والذي سيُقام في ١١ فبراير المقبل.