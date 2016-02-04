وفاة خال صفاء سلطان في سوريا

نعت الفنانة صفاء سلطان خالها محمود الكيال الذي توفي أمس في العاصمة السورية دمشق ونشرت صفاء ورقة النعوة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وعلقت : " ألف رحمة ونور تنزل على روحك حبيبي يا خالو متل ما كنت تسميني حبيبة خالو الغالية .... بحمد الله إني كنت جنبك بهي اللحظة الي ما كنت متخيله إني كون فيها بعد غياب كل هالسنين ..... الله يرحم روحك ويتغمدك برحمته ويدخلك فسيح جناته ..... رح اشتقلك كتير .... إنا لله وإنا إليه راجعون " .

وتتواجد صفاء حالياً في العاصمة السورية دمشق للمشاركة في العمل الكوميدي الشهير " بقعة ضوء " بجزئه الثاني عشر وهي أول مشاركة لها بهذا العمل وقد عبرت صفاء عن سعادتها بذلك .

كما تشارك صفاء ببطولة المسلسل الدرامي " احمر " للكاتبين علي وجيه و يامن الحجلي و إخراج جود سعيد حيث تؤدي شخصية " يمام " و هي شقيقة القاضي خالد الذي يؤدي دوره النجم عباس النوري و يمام هي من سيدات المجتمع المخملي حيث تعمل بالسياسة من أجل التغطية على نشاطات أخرى تقوم بها.